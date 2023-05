„Kein Millimeter Zweifel“ an Hamiltons Verbleib

„Haben einen Pakt“

„Wir sind mit Lewis in einer super-glücklichen Position. Es gab keine Stolpersteine in den Vertragsverhandlungen“, erklärte Wolff. „Wir haben einen Pakt, und den haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir mit keinem anderen Fahrer sprechen, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, ob wir zusammenbleiben oder nicht.“ Auch Ferrari hatte erklärt, dass man nicht an den siebenfachen Weltmeister herangetreten sei.