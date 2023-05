Lewis Hamilton zu Ferrari? Jetzt gibt’s Klarheit!

Es habe kein Angebot an den Briten gegeben, erklärte Frederic Vasseur am Donnerstag in einer Medienrunde im Fahrerlager des Großen Preises von Monaco. „Wir schicken kein Angebot an Lewis Hamilton. Wir haben es nicht gemacht.“ Zu diesem Zeitpunkt der Saison gebe es jede Woche eine Wechsel-Story, meinte Vasseur zudem. Wenig später sagte Hamilton in der offiziellen Pressekonferenz auf die Frage, ob es ein Angebot von Ferrari gegeben habe: „Nein.“