Sadio Mane? „Nach dem Wochenende ist er weg“

Mane war vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt, in 25 Bundesliga-Partien konnte er sieben Tore und fünf Assists verbuchen. Abseits des Rasens sorgte der 31-Jährige zuletzt für ordentlich Wirbel, als er seinen Teamkollegen Leroy Sane nach der Viertelfinal-Pleite gegen Manchester City ins Gesicht schlug. Am Samstag trifft der FC Bayern am entscheidenden letzten Spieltag auf den 1. FC Köln. Ob Mane dabei einer Rolle spielen wird, wird sich zeigen.