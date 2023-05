Land setzt auf digitale Pathologie im Homeoffice

Der Pathologe weiß alles, aber sehr oft eben leider zu spät. Künftig soll sich das ändern und in Niederösterreich stärker in die Digitalisierung des so wichtigen Bereichs der medizinischen Versorgung investiert werden. 450.000 Euro fließen dafür von der EU-Kommission in Brüssel und über das Universitätsklinikum Maastricht (Niederlande), mit dem das Land bereits seit Jahren erfolgreich und auch bei diesem Projekt eng zusammenarbeitet, nach NÖ.