Zieht diese Bruchbude in die Premier League ein?

Durch die schmalen Eingänge muss man sich zwängen. Die Haupttribüne ist aus Holz mit spartanischen Plastikschüsseln, die Gegengerade besteht aus drei Sitzreihen. Das Dach ist aus Wellblech. Auf dem Weg zu den Toiletten folgt man dem Uringeruch. Und wer in den Auswärtssektor, in den „Oak Stand“ will, muss mitten durch Schrebergärten in einem Backsteinbau. Anrainer werden aufgefordert, die gewaschene Wäsche abzunehmen, ihre Autos umzuparken - willkommen in Lutons Kenilworth Road Stadium, 1905 erbaut, bis heute nicht verändert, mit Platz für 10.073 Fans. Völlig aus der Zeit gefallen, aber für Puristen hat es den Flair von ehrlichem Fußball.