Filippo Zana holt Heimsieg auf 1. Dolomiten-Etappe

Am Freitag wartet die Königsetappe

Bevor die 106. Italien-Radrundfahrt am Sonntag in Rom abgeschlossen wird, müssen die Fahrer noch durch zwei anspruchsvolle Etappen in den Dolomiten. Am Freitag steht die Königsetappe von Longarone nach Tre Cime die Lavaredo (183 Kilometer) mit dem extrem schweren Schlussanstieg zu den „Drei Zinnen“ mit Steigungen von 18 Prozent auf dem Programm.