Urlaubsstimmung bei Österreichern ungebrochen

Italien führt Ranking an

Die beliebteste Reisedestination der Österreicher ist Italien (29 Prozent). Knapp dahinter folgt Urlaub im Inland (27 Prozent). An dritter Stelle rangiert Kroatien (17 Prozent). Demgegenüber wollen in Frankreich und Italien mit 60 beziehungsweise 59 Prozent wesentlich mehr Menschen Ferien im eigenen Land buchen.