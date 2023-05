Blutsaugende Invasoren sollen keinen Stich machen

Sie sind auch tagsüber aktiv, gelten als hartnäckig und stechfreudig. Und das bei Menschen und Tieren - was die Asiatische Tigermücke zu einem gefährlichen Krankheitsüberträger macht. Vor elf Jahren erstmals in Österreich entdeckt - wurde nun die Verbreitung in allen Bundesländern bestätigt. Mit der Gelsenplage fürchtet man eine noch raschere Ausbreitung.