Diese Gelsen holt nicht einmal der Helikopter ein

Sie kriechen sogar aus trockenen Boden: Bis zu acht Jahre lang kann das Gelege von Gelsen im Boden überdauern - bei Kontakt mit Wasser kommt es dann zu Massenschlüpfungen. In Regionen mit viel Überschwemmungsflächen zeigt sich die Gelsenplage, nach der langen Regenperiode, verspätet - aber derzeit umso schlimmer. Vor allem in nahen Auflächen mit ihren weit reichenden Ausläufern und zahlreichen Tümpeln haben sich in den letzten Tagen wahre Brutstätten für die lästigen Blutsauger gebildet.