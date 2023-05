Wildes Stechen | Allergrößter Verlierer

Was für ein Tag für die Sozialdemokraten. 16 ½ Stunden nach der Verkündung des Ergebnisses der SPÖ-Mitgliederbefragung, bei der sie als Dritte am schlechtesten abgeschnitten hatte, verkündete Pamela Rendi-Wagner, sie werde beim Parteitag nächste Woche nicht mehr antreten. Wenig später begann unter den Parteigranden in den sogenannten Gremien ein Stechen, Würgen und Hauen der übelsten und blamabelsten Art, wie Teilnehmer berichten. Der knapp zweitplatzierte Andreas Babler bekräftigte seine Forderung nach einer Stichwahl unter den Parteimitgliedern zwischen ihm und Doskozil. In der Präsidiumssitzung fand man keine Lösung, in der folgenden Vorstandssitzung wurde eine derartige Stichwahl schließlich mit 25:22 Stimmen „abgestochen“. Stattdessen folgt nun ein finales Duell auf dem Parteitag in der nächsten Woche. Das wilde Stechen - es geht weiter.