Kocher: Österreich immer kleinen Schritt voraus

Mangel an Arbeitskräften beheben

Wolle man den Mangel an Arbeitskräften beheben, reiche es nicht, nur den Investitionsstandort zu betrachten. „Man muss auch sehen, wie man vonaußen wahrgenommen wird!“ Der Fachkräftemangel betreffe zudem nicht nurdie Unternehmen, sondern zunehmend auch den öffentlichen Bereich. „Oftist der Mangel an Arbeitskräften im öffentlichen Bereich sogar größer als in Unternehmen.“