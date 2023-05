Ukrainische Armee verliert 10.000 Drohnen im Monat

Die Zahlen, die sich auf mehr als 300 Drohnen pro Tag belaufen, wurden drei ungenannten ukrainischen Offizieren zugeschrieben, die im April und Mai befragt wurden. In dem Bericht ist nicht angegeben, um welche Modelle es sich bei den behaupteten Verlusten handelt und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. James Patton Rogers, Professor für Kriegsstudien an der University of Southern Denmark und Drohnenexperte, erklärte jedoch gegenüber dem „Business Insider“, dass es sich bei der Mehrzahl der verlorenen Drohnen um relativ billige, kleine kommerzielle Drohnen handelt, die zur Überwachung eingesetzt werden.