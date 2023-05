Tiroler stürzt bei Klettertour 60 Meter in den Tod

Sohn wollte Vater reanimieren

Der Tiroler versuchte noch, in das frei hängende Seil zu greifen, was ihm jedoch nicht gelang. Folglich stürzte er rücklings im freien Fall über 60 Meter bis zum Wandfuß ab. „Sein Sohn seilte sich sofort mit der Unterstützung eines weiteren Kletterers ab und versuchte, seinen Vater zu reanimieren.“ Schließlich wurde der 67-Jährige vom Notarzthubschrauber mit dem Tau geborgen. Am Zwischenlandeplatz in St. Jodok erlag er jedoch seinen Verletzungen.