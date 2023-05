Hyperloop soll bis 2050 Europa abdecken

Bau eines Prototyps im Sommer

Im Laufe des Sommers soll in Rotterdam ein Prototyp des Vehikels gebaut werden. Außerdem sei es weltweit erstmals gelungen, einen Spurwechsel zu integrieren, so Hardt Hyperloop bei einer Besichtigung. Die Röhren könnten unterirdisch, an der Oberfläche oder „schwebend“ errichtet werden. Im Gegensatz zu Gleisen sind Hindernisse, Vereisungen und Co. ausgeschlossen. Theoretisch könnten die Röhren auch durch Gebäude hindurch führen. Hardt Hyperloop sieht sich als Technologieanbieter und will selbst keine Infrastruktur bauen.