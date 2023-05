Ein Studio, das seinen Kunden unter die Haut geht

Genau am 13. Mai feierte er seinen ersten „Runden“ als Tätowierer. Und das gleich mit einem neuen Studio. In Podersdorf am See ist die „Abrissparty“ vorbei, sprich das alte Tattoostudio Geschichte, am 27. Mai wird in Parndorf das neue, große, moderne - und vor allem andere - Studio offiziell eröffnet. „Wir haben für uns den Anspruch das futuristischste Kreativstudio Europas auf knapp 300 Quadratmetern zu werden“, freut sich Acy Jones bereits auf sein neues Raumschiff.