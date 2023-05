Schlimme Stürze! Giro-Star im Krankenhaus

Schwerer Sturz

Etwa 70 Kilometer vor dem Ziel war das Rennen für den nächsten Favoriten auf den Gesamtsieg unfreiwillig beendet. Thomas stürzte, dadurch kam auch sein drittplatzierter Teamkollege Hart zu Fall. Der Giro-Sieger von 2020 fiel hart auf seine linke Seite und wurde per Krankenwagen ins Spital nach Genua abtransportiert. Dort wurde ein Bruch der linken Hüfte diagnostiziert, der operiert werden muss. Thomas hingegen konnte weiterfahren und liegt in der Gesamtwertung zwei Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic, der bei der Aktion ebenfalls zu Boden gegangen war, an der Spitze.