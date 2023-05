Wegen US-Schuldenstreit: Biden sagt Reisen ab

Im Anschluss hatte Biden eigentlich Besuche im Inselstaat Papua-Neuguinea und Australien geplant. In Sydney hätte er am 24. Mai zusammen mit den Regierungschefs von Japan, Indien und Australien am Treffen des sogenannten Quad-Bündnisses teilnehmen sollen. Das Treffen findet wegen der Absage Bidens nicht statt. Man habe sich verständigt, den Besuch des US-Präsidenten in Australien „bei nächster Gelegenheit“ nachzuholen, sagte der australische Ministerpräsident Anthony Albanese am Mittwoch. Es sei auch möglich, dass die sogenannten „Quad“-Länder mit Biden am Rande des G7-Gipfels in Japan treffen würden.