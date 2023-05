Klopp: „Habe nicht geglaubt, dass das möglich ist“

Mit dem siebenten Sieg in Serie und dem fixierten Europa-League-Ticket hat der englische Fußball-Spitzenclub Liverpool die Minimalchance auf die Champions League am Leben gehalten. „Vor sechs, sieben Wochen habe ich nicht daran geglaubt, dass das möglich ist“, sagte Trainer Jürgen Klopp nach dem 3:0 bei Leicester City am Montagabend.