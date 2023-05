„Hier erlebst du die Bevölkerung, wie sie ist“

„Das geht nur in einer Kassenpraxis“, sagt Nina Freundlinger. Hier sei die Bevölkerung so, wie sie ist. Leider genehmige die Österreichische Gesundheitskasse zu wenig Geld für Gesprächszeit. Die fällt daher oft in ihre Freizeit. Zum Glück sei für ihre Ehemänner „Halbe-Halbe“ ganz normal.