Bundesheer zieht einzigen Arzt des Großarltals ein

Arzt wird wohl keine Vertretung finden

Toferer beklagte, dass der politische Wille fehle, an seiner Beorderung etwas zu ändern. Außerdem teilte in dem Schreiben an seine Patienten mit, dass er befürchte, keine Vertretung für den entsprechenden Zeitraum zu finden. Am 1. Juli soll dann eine Allgemeinmedizinerin eine neue Praxis in Hüttschlag aufsperren.