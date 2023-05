Influencer gibt absichtlichen Flugzeugabsturz zu

Der 29-jährige Pilot und Fallschirmspringer habe zugestimmt, sich des Verbrechens der Zerstörung und Verschleierung schuldig zu bekennen, berichtet die BBC auf ihrer Website. Der Influencer habe auch eine bundesstaatliche Untersuchung des Absturzes behindert, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag in einer Erklärung mit. Jacob, dem bis zu 20 Jahre Haft drohen, habe im Vorfeld einer Anklage einen Deal mit der Staatsanwaltschaft geschlossen, so die BBC.