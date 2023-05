„Tears of the Kingdom“: So gut ist das neue Zelda

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass Nintendo mit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ ein Open-World-RPG der Extraklasse veröffentlicht hat, das sich als „System Seller“ für die erfolgreiche Switch-Konsole erweisen sollte. Nun ist der Nachfolger da: „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Was er anders macht und warum der neue Teil nicht nur für Rollenspieler, sondern auch für „Minecraft“-Fans interessant ist, lesen Sie in unserem Test.