Verpflichtet Salzburg einen Nationalspieler?

In Salzburg könnte Ivanusec übrigens auf seinen derzeit verletzen Landsmann und Namensvetter Luka Sucic treffen. Gemeinsam am Platz standen die beiden allerdings noch nie. Und das könnte auch so bleiben, da Sucic ein Angebot des FC Liverpool vorliegen haben soll. Es könnte also durchaus wieder ein turbulenter Transfer-Sommer in der Mozartstadt werden …