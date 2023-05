Einsatz von Musik und Stimme bei Koma oder Demenz

Es gibt Momente im Leben, die alles verändern. Nichts ist mehr so wie es einmal war und die Verbindung zu einem Menschen beginnt langsam zu schwinden. Diese Erfahrung musste Sonja Amann machen, als ihr Mann im Jahr 2020 aufgrund seiner schweren Corona-Erkrankung in den künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. „Für mich brach die Welt zusammen. Abgründe der Ohnmacht und Hilflosigkeit kamen in mir auf“, erinnert sie sich. Das Schlimmste aber war, dass sie ihren Mann damals auf der Intensivstation nicht besuchen durfte. Verzweifelt suchte Frau Amann nach Möglichkeiten, dem geliebten Menschen dennoch nahe sein und mit ihm in Kontakt treten zu können. Da kam ihr die Idee, verbindende Momente für ihn aufzunehmen.