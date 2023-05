Der Muttertag fällt in der Steiermark ins Wasser

Regenschirm einpacken

Am abwechslungsreichsten aus Wettersicht werden dann der Freitag und der Samstag. Zumindest droht aber kein Dauerregen. In der Obersteiermark sind sogar ein paar Sonnenfenster möglich, ehe dann am Muttertags-Sonntag die nächste Regenfront die Steiermark heimsucht. Also, liebe Leser: Den Regenschirm nicht vergessen!