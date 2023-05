Monatelang illegal Geld von Konten abgezweigt

Einen kleinen, aber höchst illegalen Zuverdienst hat sich ein Krimineller auf Kosten eines Ehepaars aus Gföhl im Bezirk Krems ergaunert. Seit September 2021 hatte er nämlich regelmäßig von beiden Konten seiner Opfer kleine Geldbeträge auf eine Plattform in Irland überwiesen. Aufgefallen ist das den beiden erst im heurigen Frühjahr, also rund eineinhalb Jahre nach der ersten Abbuchung. Da war in Summe aber schon ein vierstelliger Geldbetrag weg.