Wie ein Tiroler mithalf, den Krieg zu beenden

Franz Weber aus Oberperfuss war am Ende des Zweiten Weltkriegs Spion für die Amerikaner. In einer abenteuerlichen Aktion half er mit, das Ende der Naziherrschaft zu beschleunigen. Die sogenannte Operation Greenup war Vorlage für einen bekannten Hollywood-Blockbuster. In der Schule des Widerstandskämpfers wird seiner gedacht.