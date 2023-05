Der gelb-grüne Frühling im Naturpark Almenland

Start von Fladnitz

Wir starten beim Gemeindeamt in Fladnitz und gehen in Richtung Volksschule. Zu Beginn orientieren wir uns an den hölzernen Naturpark-Wegweisern Richtung „Buder Kreuz/Tulwitz“. Nachdem wir einen Bach überquert haben, ist der nächste Wegpunkt das Buder Kreuz, ein eingezäunter Bildstock im Wald.