Luftkissen der Feuerwehr rettete Kind das Leben

Zuerst der Brand in der Kranebitter Allee, dann musste die Berufsfeuerwehr Innsbruck gleich zu einer nächsten brenzligen Situation ausrücken. „Um 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt, dass sich in einem mehrstöckigen Wohngebäude in der Hunoldstraße spielende Kinder auf einer Balkon- bzw. Terrassenbrüstung befinden würden und die Gefahr bestünde, dass diese Kinder abstürzen“, informierte der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber.