Mysteriös! Bayern vertagt Sitzung zu Kahn-Zukunft

Die Bundesliga-Saison endet am 27. Mai. Die Bayern gehen mit einem Vorsprung von einem Punkt auf Dortmund in die letzten vier Runden. Die deutsche Meisterschaft ist die letzte verbliebene Titeloption der Münchner in dieser Saison nach dem Champions-League- und DFB-Pokal-Aus jeweils im Viertelfinale.