Trickreich: Sozialbetrüger werden immer dreister

Missbrauch der E-Card, Schwarzarbeit trotz Notstandshilfe, Asylbetrug oder das „Einschwindeln“ in das österreichische Gesundheitssystem: Die Polizei sagt Sozialschmarotzern, wie berichtet, den Kampf an. „Besonderes Augenmerk wird dabei auf das Vortäuschen eines Lebensmittelpunktes in Österreich gelegt. Die Betrüger wohnen dabei im Ausland, beziehen aber hierzulande Sozialleistungen“, so Josef Dötzl vom Landeskriminalamt (LKA). Er ist Landesleiter der Task Force gegen Sozialleistungsbetrug, die „Solbe NÖ“ wurde 2019 ins Leben gerufen, um möglichst viele Täter dingfest zu machen.