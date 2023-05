Zum 40er: Erstaunliche Fakten über den Fiat Uno

Auch nach dem Ende ging es weiter

Im Jahr 1995 verließ dann aber doch der finale Uno die italienischen Fertigungsanlagen. Insgesamt 6.032.911 Uno hatte Fiat im Heimatmarkt produziert und damit den in rund fünf Millionen Einheiten gebauten Vorgängertyp 127 klar getoppt. Die europäische Verkaufskarriere des Uno lief aber weiter, dies auch unter dem Signet der stets etwas extravaganten Kleinwagenmarke Innocenti, die inzwischen zum Fiat-Imperium gehörte. Gebaut wurden die europäischen Uno-Modelle nun noch gut sieben Jahre in Jugoslawien bzw. in Polen. Mit seinem Namen erinnerte der Uno übrigens an den legendären „Typ 1“ (Fiat 12-15 HP) aus dem Jahr 1910, der als eines der ersten europäischen Volumenmodelle reüssierte. Der Uno ging einen Schritt weiter und sorgte als Weltauto im Stile Italiano für Furore. Nicht nur in Südamerika, sondern auch in Südafrika, Marokko, Indien, Pakistan, auf den Philippinen oder in Neuseeland.