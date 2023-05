Wiens beliebteste Ärzte: Alle Bezirke und Adressen

Beim Thema Gesundheit möchte sich jeder in besten Händen wissen. Wer unzufrieden ist und wechseln möchte, erkundigt sich meist im Internet. 2009 wurde die Plattform DocFinder ins Leben gerufen, wo Patienten ihre Erfahrungswerte anderen zugänglich machen können. Für die Kür der beliebtesten Ärzte des Landes wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen herangezogen. Wir zeigen die Top-Mediziner (Kassen- und Wahlärzte) in 15 Fachrichtungen inklusive Zahnärzte. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.