Zu laut gestöhnt: Thiems Kollege scherzt

Ein Kommentar unter dem Posting zieht die Blicke auf sich - und zwar das von Hubert Hurkacz. „Du hast so laut gestöhnt, dass es das Doppelspiel gestört hat, das ich auf der anderen Seite des Zauns gespielt habe“, so Polens Tennis-Star. Böse war er dem Österreicher aber nicht, das suggeriert auch sein Lachsmiley am Ende seines Statements.