Heiße Spur in Cold Case: Mörder-SMS aus Jenseits

Anna T. starb einen qualvollen Tod. Die 48-Jährige wurde in der Nacht zum 4. Oktober 2008 in einem Waldstück bei Völkermarkt erschlagen, erwürgt, erschossen und angezündet. Nach ihrer Hinrichtung der Witwe schickte ihr Mörder eine SMS an ihre Schwester, um eine falsche Spur zu legen - 15 Jahre nach der Tat beginnt nun der Prozess.