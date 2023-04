Pellets: Preise sinken stark, neues Werk eröffnet

Einstieg in Pelletsproduktion

Dazu beitragen sollen auch elf neue Pelletierwerke in Österreich, die um nicht weniger als 250 Millionen Euro entstehen sollen. Bereits im Vorjahr wurde im oststeirischen Rohrbach an der Lafnitz ein Standort eröffnet, nun sind die Bauarbeiten auch in Neumarkt (Bezirk Murau) fertig.