Hausdurchsuchungen bei großen Pelletslieferanten

Bei einer Verknappung am europäischen Markt hätte der österreichische Pelletsexport steigen müssen. Dies sei aber ebenfalls nicht der Fall. Ein Sprecher der Branche erklärte die massiven Preissteigerungen damals mit höheren Kosten für Rohstoffe, Energie und Ersatzteile, sowie dem Krieg in der Ukraine, wodurch weniger Pellets nach Europa geliefert würden. Auch Hamsterkäufe in Österreich seien verantwortlich.