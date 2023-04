Medienmacher warnen: Schlupflöcher im ORF-Gesetz!

VÖZ: „ORF-Gesamtenwturf ist eine Katastrophe“

Wichtig ist aber auch, wie die Meldungen auf orf.at genau aussehen. In der Vergangenheit wurde vielfach kritisiert, dass die Webseite zu zeitungsähnlich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei, weshalb nun eine neue Definition verhandelt werden soll: „Wenngleich die Präzisierung der Begrifflichkeiten zum Beispiel zur Zeitungsähnlichkeit eine Verbesserung darstellt, mit der man in Zukunft arbeiten könnte, so ist der Gesamtentwurf als überaus problematisch und aus Sicht der privaten Medienwirtschaft als Katastrophe zu bezeichnen“, so Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen.