So steirisch wird das Kulturhauptstadt-Jahr 2024

Art Your Village: Es ist die Sicht von außen, die hier wesentlich ist. Im Projekt „Art Your Village - der fremde Blick“ setzen sich unterschiedlichste Künstler und -gruppen aus aller Welt mit den kleineren Gemeinden im Salzkammergut auseinander. Auch in Grundlsee sollen dann Interventionen - von Ausstellungen über Filme bis hin zu Performances im öffentlichen Raum, in Wirtshäusern oder besonderen Gebäuden auf die lokale Identität eingehen. Derzeit ist man noch in der Recherchephase, im Laufe des Jahres 2024 sollen diese Interventionen aber in die Tat umgesetzt werden.