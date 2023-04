Rapids Knasmüllner: „Natürlich bin ich enttäuscht“

Sportkrone.at: Herbe Niederlage in Linz. Wie ist die Stimmung vor dem Doppel gegen Salzburg und dem Cupfinale in Klagenfurt gegen Sturm?

Christoph Knasmüllner: Bis jetzt eigentlich immer relativ entspannt. Wenn du mir die Frage nächsten Montag stellst und wir haben den Cup gewonnen, dann ist alles viel entspannter. So eine große Chance, dass wir einen Titel gewinnen, gab’s noch nie. Jetzt ist Salzburg einmal nicht im Finale, da erhofft sich jeder andere Verein, dass da etwas geht und natürlich auch wir. Jeder Spieler ist Profi genug und weiß, was das für eine Riesen-Chance ist. Nervosität ist kein Thema.