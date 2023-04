Hoffnung dank F1-Fluch: Verstappen der Nächste?

Gleich zum Auftakt der Saison konnte Verstappen seine Überlegenheit unter Beweis stellen, triumphierte in Bahrain vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Zwei Wochen später schienen in Saudi-Arabien weder Startplatz 15 noch Darmbeschwerden dem Niederländer etwas anzuhaben, problemlos raste der Red-Bull-Pilot auf das Podium, nur Perez blieb unerreichbar. Zurück auf das oberste Treppchen ging es dann in Australien, wo Verstappen Lewis Hamilton (Mercedes) und Fernando Alonso hinter sich lassen konnte.