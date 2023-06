Warum fallen die Milchzähne aus?

Milchzähne sind nicht nur schön anzusehen, weil sie so weiß sind. Wir brauchen sie auch, um sprechen zu lernen. S, T und Z bekämen wir ohne sie nicht einmal über die Lippen. Warum sie so heißen, weiß man noch nicht genau: Möglicherweise ist die Zahnfarbe an der Namensgebung schuld - ein Weiß mit blauem Schimmer, das an Milch erinnert. Zumindest eine schöne Theorie.