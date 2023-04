Eishockey-Torfrau startet jetzt als Model durch

Genug vom Eis! Bis 2019 stand Mikayla Demaiter als Torfrau der Bluewater Hawks in der Provincial Women‘s Hockey League zwischen den Pfosten, ehe sich die Kanadierin dazu entschied, ihre Eislaufschuhe an den Nagel zu hängen und in den sozialen Medien durchzustarten. Und das erfolgreich: Knapp zwei Millionen Fans folgen ihr mittlerweile auf instagram.