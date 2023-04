Mühlberger gewinnt 4. Etappe der Tour of the Alps

Radprofi Gregor Mühlberger hat die vierte Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Der 29-jährige Niederösterreicher vom Team Movistar entschied am Donnerstag den Sprint einer am Ende dreiköpfigen Ausreißergruppe für sich und feierte damit den ersten rot-weiß-roten Tagessieg auf internationaler Ebene in diesem Jahr.