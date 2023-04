Als VIP zu den Starnächten 2023

Von Andrea Berg über die Prinzen bis Tony Christie - mehr als 60 Top-Künstler sorgen dafür, dass die „Starnacht“-Saison auch heuer ihrem Namen gerecht wird. Auftakt ist am 2. und 3. Juni auf der Seebühne Mörbisch. Zwei Tage verwandelt sich das Operetten- und Musical-Mekka am Neusiedler See wieder zum Zentrum der Schlager-Szene.