Cornelia Ecker wird fünfte Ortschefin im Flachgau

Als ehemalige Alleinerzieherin weiß Ecker um die Bedeutung von Kinderbetreuung. Diese in Bürmoos auszubauen, nennt sie als oberstes Projekt. „Besonders im stark wachsenden Ortsteil Zehmemoos brauchen wir sehr rasch einen Kindergarten“, so die Unternehmerin. Fürs Erste denkt man daran, neue Kindergartenkinder in den Containern zu betreuen, in die auch schon die Schulkinder während des Schulausbaus ausgewichen seien. Ecker kündigt an, den Industriestandort Bürmoos und die Großbetriebe W&H Dentalwerk und die Firma Miele sowie die Klein- und Mittelbetriebe fördern zu wollen. Und der Ort brauche endlich wieder einen Wirt, wo man sich treffen und zusammensetzen kann. Am Bürmooser See schwebt der Politikerin ein rollstuhlgerechter Rundweg vor.