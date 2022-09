Bürmoos: Ein Ort ist im stetigen Wandel

Kommendes Jahr wird der Ausbau und die Sanierung der Schulen abgeschlossen sein. „Die gehören dann sicher zu den modernsten Schulen“, so Kralik. Er will einen MINT-Schwerpunkt etablieren, derzeit läuft dieser noch als Schulprojekt. Für die Region wäre es laut Kralik eine gute Ergänzung. Da gibt es bereits Sport- und Musikschwerpunkte. Am Ende werden die Schulen 21 Millionen Euro kosten.