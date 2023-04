Kampf um SPÖ-Vorsitz: Rendi-Wagner baut Team um

Innenpolitischer Paukenschlag: Sollte sich Pamela Rendi-Wagner im aktuellen Rennen um den Parteivorsitz als SPÖ-Chefin behaupten, wird sie ihr Team in der Löwelstraße umbauen. Es wird vor allem eine deutliche Veränderung geben: Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, dessen Arbeit häufig in der Kritik innerhalb der SPÖ steht, wird einen zweiten Geschäftsführer auf Augenhöhe zur Seite gestellt bekommen. Damit gibt es dann eine Doppelspitze in der SPÖ-Parteizentrale.