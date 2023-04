Österreich gewinnt Testspiel gegen Italien

Im dritten Testspiel für die in vier Wochen beginnende WM in Tampere hat Österreichs Eishockey-Nationalteam den ersten Sieg geholt. Das ÖEHV-Team bezwang am Freitag in Innsbruck zum Abschluss des zweiten Trainingscamps Italien mit 3:2 (2:0,0:1,0:1,0:0,1:0) nach Penaltyschießen. Teamchef Roger Bader und seine Mannschaft setzen nächste Woche die Vorbereitung in Deggendorf mit zwei Spielen gegen Deutschland am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag (17.00 Uhr in Landshut) fort.