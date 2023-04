Minnesota schickt Marco Rossi zu Farmteam zurück

Eishockey-Stürmer Marco Rossi ist zumindest für das Wochenende vom NHL-Club Minnesota Wild ins Farmteam Iowa Wild zurückgeschickt worden. Der 21-jährige Vorarlberger wird in den abschließenden zwei Spielen im Grunddurchgang der American Hockey League (AHL) für Iowa am Samstag und Sonntag in Cedar Park gegen die Texas Stars spielen. Iowa Wild kämpft noch um den Aufstieg ins Play-off.